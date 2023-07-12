عبر مواطن في العقد التاسع من عمره عن فرحته ورضاه بالزواج للمرة الخامسة، كاشفا عن سبب إقدامه على هذه الخطوة.

وقال المواطن ناصر دحيم إنه تزوج لأن الزواج سنة وحفظا على الدين الإسلامي وعلى الزوج والزوجة والأحباب، مؤكدا أن ذلك من فضل الله، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة “العربية”.

ونصح الشباب بالزواج لأنه فيه ستر وحفظ للدين ومتاع الحياة الدنيا، مؤكدا أنه لا يوجد مانع للزواج طالما أن الزواج على سنة الله ورسوله.

يذكر أن المواطن سبق أن تزوج 4 مرات، ولا تزال الزوجة الثانية على زمته حتى الآن، بالإضافة إلى عروسه الجديد.