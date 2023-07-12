عاقبت محكمة مصرية اليوم الأربعاء لاعب فريق الأهلي والزمالك السابق، بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ.

وصدر حكم المحكمة بعد اتهام اللاعب إسلام جابر، بسرقة عقد زواج عرفي من إحدى السيدات التي اتهمته في وقت سابق بالزواج منها وسرقة العقود والتهرب من الاعتراف بالجنين بعد حملها منه.

ومن المقرر أن يتقدم محامي اللاعب باستئناف بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن تم ترحيل اللاعب بالفعل إلى قسم الشرطة التابع له لتنفيذ الحكم.

ويذكر أن إسلام جابر قد شارك في 24 مباراة مع البنك الأهلي خلال الموسم الحالي، صنع خلالها هدفا واحدا.