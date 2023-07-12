تحدث ضابط سابق بجهاز المخابرات الفرنسية يدعى “جان فرانسو لولييه”، عن سياسة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال لولييه: “كانت عملية الإطاحة بالقذافي غير مدروسة سياسيًا، وغير أخلاقية بطبيعتها، وكانت لها عواقب “كارثية”.

وأضاف: ” قتلوه لأنه قال الحقيقة ولأنه رفض بيع نفط بلاده بالدولار، وأراد إنشاء عملة أفريقية لجميع البلدان الأفريقية المنتجة للنفط لتسعير نفطها، وهذا كان سيؤثر بشكل كبير على الدولا”.

وتابع: “ربما كانت خطة ليبيا لإنشاء “دينار ذهبي” أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الغرب لغزو ليبيا وقتل زعيمها معمر القذافي”.

واستكمل: “مد القذافي يده إلى الغرب، وبدلاً من مصافحته، “قطعوا رأسه”، مضيفا: “القشة الأخيرة التي أنهت حياة القذافي هي حينما قال: “هذه قارتنا وبنوكنا وعملتنا .. نسعى للاستقلال”