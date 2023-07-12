وجه الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الشباب خالد البلطان، بخصوص أزمة اللاعب

وقال عارف: “لم أكن أتمنى من الصديق خالد البلطان إصراره على الاستمرار في موضوع شراحيلي وهو يعرف أن فرصة كسبه صفر في المية”.

وأضاف: “من حقك ياصديقي أن تطالب بحقوق ناديك وهذا لاخلاف عليه ولكنك خسرت من جراء ذلك جزء كبير من جماهير الاتحاد التي كانت إلى وقت قريب تحبك، بالتوفيق”.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع شراحيلي الصيف الماضي ليتقدم الشباب ناديه السابق بشكوى للجنة الاحتراف عن قيام اللاعب وناديه الجديد بالتفاوض في الفترة غير المحمية.