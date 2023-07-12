تغزل الحساب الخاص بالدوري الإيطالي بانتقال اللاعب الصربي سيرغي سافيتش إلى نادي الهلال.
وذكر حساب الدوري بأن خط وسط الزعيم بأمان بوجود الجنرال سافيتش.
الجدير بالذكر سافيتش لاعب كرة قدم صربي يلعب مع نادي الهلال ومنتخب صربيا لكرة القدم في مركز الوسط.
تغزل الحساب الخاص بالدوري الإيطالي بانتقال اللاعب الصربي سيرغي سافيتش إلى نادي الهلال.
وذكر حساب الدوري بأن خط وسط الزعيم بأمان بوجود الجنرال سافيتش.
الجدير بالذكر سافيتش لاعب كرة قدم صربي يلعب مع نادي الهلال ومنتخب صربيا لكرة القدم في مركز الوسط.
التعليقات
اترك تعليقاً