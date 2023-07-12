نشرت صحيفة المصري اليوم خلال الساعات الماضية فيديو لأشخاص رصدوا ظهور قرش في سواحل ينبع.

ونقلت صحيفة المصري اليوم خبرا يفيد بالتقاط أحد المتواجدين في ينبع لقطات حديثة لظهور أسماك قرش في مياه ينبع واصفة الأمر بأنه نادر الحدوث، إلا أنه بالبحث عن تاريخ المقطع وملابساته اتضح أن الواقعة تعود إلى فبراير الماضي عندما التقط بعض المتواجدين بسواحل ينبع فيديو يوثق حركة أسماك القرش التي ظهرت بالمياه حينها.

وأوضح القائمون على الفيديو بأن أسماك القرش التي ظهرت كانت من نوعية الذيبة مؤكدين أنها من أخطر الأنواع، مشيرين إلى أن إحدى الأسماك أمسكت بالخيط الذي أنزلوه وظلت تلعب به في المياه.