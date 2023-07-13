عدد مختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري فوائد نظام المساهمات العقارية.

وقال ماجد الركبان إن المساهمات العقارية كانت في نفق مظلم والنظام الجديد سيحقق نقلة نوعية في حفظ الحقوق وزيادة المعروض العقاري، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن النظام سيساهم في زياة الاستثمارات العقارية وسيساعد المنشآت المتوسطة والصغيرة على إنشاء مشاريع جديدة، بما يضمن استدامة المعروض العقاري.

#نشرة_الرابعة | المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري د. ماجد الركبان: المساهمات العقارية كانت في نفق مظلم والنظام الجديد سيحقق نقلة نوعية في حفظ الحقوق وزيادة المعروض العقاري@MAlrukban pic.twitter.com/07iBJuaCAC — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 12, 2023