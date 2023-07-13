شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، في التدريبات الصباحية، التي خضع لها جميع اللاعبين، في المعسكر الإعدادي الخارجي في مدينة فارو البرتغالية، من خلال تحديه الحراس بتسجيل الأهداف، خلال تنفيذ الكرات الثابتة.

وقام البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، خلال المناورة المسائية، التي شارك فيها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للمرة الأولى منذ التعاقد معه الفترة الماضية، بإيقاف المناورة أكثر من مرة، بهدف تطبيق أسلوب الاستحواذ، وتبادل الكرات.

وكان الفريق كسب أولى مبارياته التجريبية أمام ألفيركا البرتغالي بهدفين دون رد، حيث يستعد لخوض ثاني مواجهاته التجريبية في المعسكر أمام فارينزي، غدًا.