يخضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي؛ بسبب تهرّبه من إعلان أرباح حقوق الصور في عام 2014 لمكتب الضرائب الإسباني.

وأوضحت قاضية إسبانية إن أنشيلوتي اعترف بالأفعال التي حرمت خزانة البلاد من 386361 يورو (428 ألف دولار)، في وثيقة قضائية بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأضافت القاضية في النتائج التي توصلت إليها «من الواضح أن هناك مؤشرات كافية لاعتبار الأفعال قيد التحقيق يمكن أن تشكل جريمة مزعومة ضد الخزانة العامة».

وأعلن أنشيلوتي عن أرباحه كمدرب لريال مدريد في السنة الضريبية 2014، دون أن يكشف عن أرباحه العائدة من حقوق صورته أو أي دخل آخر ذي صلة، وفقاً لاتهامات مكتب الضرائب الإسباني.

ورفض مسؤول المحكمة شكوى مماثلة حول الإقرار الضريبي لأنشيلوتي من عام 2015، والذي قدمه أثناء إقامته في المملكة المتحدة.