طالبت ريم طارق، زوجها مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش بتحديد ما هي علاقتهما، وهل تم تطليقها رسميًا أم ما زالوا زوجين، بجانب حديثها عن زيجتها السابقة.

وقالت ريم طارق في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: لو طلقتني عرفني، علشان أقول للناس السبب اللي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيران اللي مابتسبش فرض، اللي سجدت شكر لله.

وتابعت ريم طارق متحدثة عن زيجتها السابقة: أنا اتجوزت قبله وقعدت سنة وشهور بعد الانفصال.

وقالت زوجة حسن شاكوش انها فقدت ثواب في رمضان بسبب انها كانت ترضيه، ولكنها لم تكشف عن الاسباب وتكتمت عليها.

كانت ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، نشرت فيديو لايف من أمام فيلا مسكن الزوجية، بصحبة رجال الأمن، بعد حصولها على قرار تمكين من جهات التحقيق حسب وصفها، مشيرة إلى أن حسن تعدى عليها بالسب والشتم.

ونفى مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتدائه على زوجته ريم طارق، أثناء تنفيذ قرار تمكينها من مسكن الزوجية بأحد الكمبوندات الخاصة، مؤكدًا أن بيئته وتربيته لا يسمحان له بالاعتداء على بنات الناس.