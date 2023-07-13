أقدم طفل عمره 8 سنوات على سرقة سيارة تحت تهديد السلاح وقيادتها أثناء مطاردة الشرطة له في ولاية ألاباما الأمريكية، فيما تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وقام الصبي الصغير باختطاف شخصاً بالغاً تحت تهديد السلاح حوالى الساعة 11 صباحاً في شارع ويست فيرفيو في مونتغمري، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».

ورفض الطفل التوقف في الطريق استجابة لأمر الشرطة، ما أدى إلى مطاردة انتهت عندما صدم الصبي السيارة المسروقة بسيارة أخرى، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وتم العثور على البندقية التي استخدمها الطفل في مكان الحادث.

وتم القبض على الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات وهو محتجز في مقاطعة مونتغومري بتهمة السرقة من الدرجة الأولى، ومحاولة الهروب من الشرطة.