اقترب النادي الأهلي من التفاوض مع المدرب لوتشانو سباليتي، المدير الفني الحالي لنادي نابولي الإيطالي

وأفادت مصادر صحفية بأن مفاوضات الأهلي مع سباليتي بدأت، لافتة أن المدرب الإيطالي أرسل موافقته لبدء التفاوض مع النادي .

وكانت تقارير صحفية أكدت من قبل أن الأهلي قدم عرضا هو الأعلى في تاريخ مدربي الدوري السعودي لإقناع سيميوني بتدريب الفريق، ولكن سيميوني لم يتخذ قراره النهائي خاصة في ظل تركيزه على التحضير للموسم الجديد مع أتليتكو مدريد.

يُذكر أن سباليتي قاد أودينيزي للحصول على المركز الرابع في الدوري الإيطالي 2004 لينتزع الفريق بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كما أنه حقق النجاحات المتواصلة مع روما حيث قاده لاحراز ثلاث بطولات (بطولاتي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي) وأيضا قاد روما لوصافة الدوري الإيطالي لثلاث مرات متتالية وكذلك قادهم إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2006–07.