تداول نشطاء مشاهد صادمة تُظهر التدهور الذي وصلت إليه العراق نتيجة لموجة الجفاف التي أصابتها، وهذا العام يعتبر هو العام الرابع علي التوالي، وتعاني العراق من ارتفاع كبير في درجات الحرارة لم تشهده منذ أربع عقود.

ونتيجة لهذه الحرارة العالية وتراجع هطول الأمطار، فإن ٧٠٪ من الأهوار أصبحت خاليه من المياه، وصرحت منظمة الأغذية والزراعة التابعه للأم المتحدة “الفاو”: أن الأهوار تعاني من أحد درجة حرارة لم تشهد مثلها منذ ٤٠ عام، وانحسار مفاجئ للمياه في نهر الفرات، فمنسوب المياه في الفرات بلغ ٥٦سم، وفي أهوار الحبايش انحسر إلي ٣٠ سم.

وحذرت الفاو من خطورة هذا الأمر علي العراق، خيث تعتبر العراق واحدة من أصل ٥ دول تأثرا بالتغيرات المناخية.

وتعتبر أزمة المياه لها أسباب أخري غير التغيرات المناخية، فنجد أنها تأثرت نتيجة لبناء جيرانها، تركيا وإيران السدود علي نهري دجلة والفرات.

وأثارت الملوحة العالية للمياه مخاوف المزارعين وصيادي السمك، وخاصة بعد نفوق أطنان من الأسماك في أهوار نهر دجلة، وظهرت العديد من الدعوات لحماية تلك الأهوار المدرجة علي قوائم اليونسكو.