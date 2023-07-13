أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر إنها تفكر في الإعتزال والابتعاد نهائيا عن الوسط الفني.

و بشأن خضوعها لعمليات تجميل أكدت الفنانة وفاء عامر:”عمري ما عملت عمليات تجميل وحاجة بحبها في شكلي شعري المجعد، ولو مكنتش ممثلة كنت احب أبقى تيك توكر”.

وفي حديثها عن مميزات السيدة المصرية قالت :”مقدرش أغير حاجة في ستات مصر لإنهم أطعم حاجة في العالم تلقائيتهم حلوة هزارهم حلو خناقهم حلو شكلهم حلو وحاميين شطة، وصفة بتكرهها الستات في الرجالة عموما الكدب والبخل”.

وفي وقت سابق، أكدت الفنانة وفاء عامر: “لو الست جوزها خانها هي اللي غلطانة لأنها معرفتش تختار الراجل اللي يحافظ عليها، وغلطانة لأنها كمان معرفتش تختار أب لأولادها.