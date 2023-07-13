أثار استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما رد على من يرسل له ويريد خطبة ابنته .

وقال الحبيب في مقطع فيديو :” ناس كتير ارسلوا يخطبون ابنتي، أنا رجل ديمقراطي وأرد برد غريب، من يريد خطبتها يتفضل يتواصل بها، عندها سناب عندما تويتر .”

وانهالت التعليقات من قبل المغردين على تعليق الحبيب الذي أثار غصبًا واسعًا بينهم، حيث جاء من بينهم تعليق لشخص يقول: ” وعقد القران في تيك توك، والزواج هنا دام حسابك موثق”، بينما قال آخر :” يا دكتور لازم تراجع دكتور .”