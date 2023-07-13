أصبح من الممكن أن يغادر الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي العاصمة الفرنسية خلال الصيف الحالي؛ بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي واغتصاب فتاة في وقت سابق من العام الحالي.

وكانت النيابة الفرنسية وجهت أواخر فبراير الماضي تهمة الاغتصاب للاعب المغربي المولود في إسبانيا، وهو ما أدى إلى انهيار زواجه من الممثلة الإسبانية هبة عبوك؛ الأمر الذي جعل المغربي على أعتاب مغادرة فرنسا.

وقالت مصادر صحفية: تهمة الاغتصاب ثقيلة على نفس حكيمي، صحيح أنه سعيد في العاصمة الفرنسية لكن هذا الأمر مزعج ويدعوه إلى تغيير الأجواء، لذا فإن انتقاله هذا الصيف أمر وارد.

والجدير بالذكر أن حكيمي يلعب مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 والذي تعاقد معه مقابل 68 مليون يورو، وأصبح لاعبًا هامًا في قائمة نادي العاصمة الفرنسية رغم تعاقب المدربين.