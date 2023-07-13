كشفت امرأة عن سر فعلته عندما كان ولدها رضيعًا، حتى كبر وقام بتحويل مزرعة بالباحة إلى مزار سياح يتوافد إليه الكثيرين من كل مكان .

وقالت المرأة خلال حديثها على قناة الإخبارية 2 : ” عندما رزقني الله بهذا الولد لم يكن لدي شيء كنت وحدي وليس عندي شيء، وسررته لما طاح سره وعطيتها لوالده وراح حطها بهذه المزرعة .”

واستعرض المزارع الذي قام بتحويل المزرعة إلى مزار سياح يتوافد إليه الكثيرين في الباحة، مزرعته الكبيرة والمظاهر الطبيعية الخلابة التي تحلت بها، إلى جانب الفواكه الطبيعية الذي قام بزراعتها حتى نمت وطرحت، فضلاً عن الخضروات الطازجة .

وقال المزارع:” أنا مزارع ولد مزارع وهذي طبيعتنا وبيئتنا بالباحة “، لافتًا أنه قام بإنشاء منتزه في المزرعة ويوجد بها كافية بمشروبات تتبع ثقافة المجتمع أو بثقافات أخرى .

ويُذكر أن بعض الآباء والأمهات يخشون التفريط بـ”سرة” المولود، ويحفظونها داخل حافظات نقودهم، حتى يكون الطفل ثريًا، والبعض يضعها داخل كتاب ظنًا منهم أنه يكون بذلك محبًا للقراءة.