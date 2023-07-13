أثار فيديو انتشر مؤخرا للقارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي، يركب سيارة رولز رويس الفارهه، ذات اللون الأسود، ويحيط به حراسه مشددة، أثار رواد التواصل الاجتماعي.

وجاءت الانتقادات واسعة بدء من الملابس التي كان يرتديها الشيخ، وهي سروال أبيض وتيشيرت أسود ونظارة شمسية، وهذا كان غير مألوف بالنسبة لصورة القارئ في أذهان البعض.

وجاءت بعض التعليقات منتقدة الشيخ بشكل كبير، ورأوا أنه يحث الناس علي الصبر علي مصائب الدنيا والفقر والجوع، الأمر الذي لا يفعله هو، وأيضا جاءت بعض التعليقات أنهم لا يرون أن الشيخ قام بأي فعل خطأ، وليس من حق الناس الحكم عليه.

ورد العفاسي أن هذه الانتقادات نابعة من أحقاد قديمة، وأكد أن هذه الرولز رويس ليست خاصته، بل تبرعت بها إحدي الشركات لنقله فيها أثناء زيارته الأخيرة لكندا، والتي كان الغرض منها هو إظهار الاحترام للدين الإسلامي.

وغرد العفاسي بصورة لطائرتين وكتب عليها: عن اذنك، بركب طيارة، وللتوضيح : ليست لي.