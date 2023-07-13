عانى شخص من مشكلة في التقيؤ وحينما زار الطبيب وقام بالفحص الطبي اكتشف استقرار أخطبوط في المرئ.

وكان الرجل السنغافوري تناول وجبة تضمنت أخطبوطاً نيئاً، وعندما أدرك أنه يعاني أيضاً من مشكلة في البلع، أصيب الرجل بالذعر وقرر بسرعة زيارة غرفة الطوارئ في مستشفى تان توك سينغ.

وأجرى الأطباء فحصاً للرجل حيث اكتشفوا أن لديه أخطبوط كامل عالق في حلقه، وذهل الأطباء الذين أجروا فحص الجهاز الهضمي عندما اكتشفوا أرجل الكائن وهي عالقة في الممر بين مريء الرجل والمعدة.

وشارك معهد الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي (AGA) أخيراً صوراً مأخوذة من كاميرا المنظار الداخلي، وتُظهر المخلوق ذي المجسات الثمانية العالق في مريء الرجل، ما يمنعه من البلع.