أوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور خليل الخليل أن هناك سببان أساسيان لخوف العالم من الوجود الإسلامي.

وقال الخليل :” اولا وجود الخوف من الإسلام والمسلمين خاصة أن أعداد المسلمين تتصاعد، حيث يصل أعداد المسلمين الآن قرابة المليارين ومنتشرين في كل دول العالم وهو خوف غير مبرر “.

وأضاف عضو الشورى السابق ” السبب الثاني هو ظهور جماعات التطرف والإرهاب أمثال داعش والقاعدة والنصرة”.