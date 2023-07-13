أكد د. عبد الله القرني، الباحث في اضطرابات النوم، أن جميع الفئات العمرية بالمملكة تعاني من قلة النوم، وينامون عدد ساعات أقل بكثير من الموصي بها عالميا مقارنة بالمجتمعات الغربية.

وأوضح القرني أنه في دراسة تمت علي الفئة الابتدائية، وكانت العينه حوالي ٥٠٠ طالب أوضحت أن أكثر من ٥٠٪ من هذه العينة، ينامون أقل من نصف المدة الموصي بها عالميا.

وأشار أيضا أن هذه الدراسة عندما تم تطبيقها منذ عدة أشهر علي فئة الثانوية، أظهرت نفس النتائج، أنهم ينامون عدد ساعات أقل بكثير من للموصي بها عالميا.

وأوضح القرني استاؤه، وأشار أن هناك مشكلة ويجب حلها.