أفاد مستشفى حوطة سدير، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، بأن إجمالي عدد المستفيدين من خدماته الصحية خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ إلى أكثر من 132.554 مستفيداً

وأوضح المستشفى أنه تم تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف لأكثر من 11.253 مريضاً، فيما استفاد 4.191 مراجعاً من خدمات العيادات الخارجية، وتم إجراء 87.999 فحصاً مخبرياً، وعُقدت 1.668 جلسة تأهيل طبي.

وأكد أن العيادة الافتراضية للطب الاتصالي جزء من هذه الخدمات، حيث قدم المستشفى خلال النصف الأول من العام الحالي خدماته لأكثر من 1434 مراجعاً، مما يؤكد التزام المسشفى بتوفير خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

ويعمل مستشفى حوطة سدير على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والتشخيصية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

والجدير بالذكر أن مستشفى حوطة سدير أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني يتسع إلى 85 سرير ويتكون من قسم العناية الحرجة، وقسم الأطفال والحضانة، وقسم النساء والولادة، وقسم الإسعاف والطوارئ، وقسم العمليات، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى العيادات الخارجية وبنك الدم والمختبر والعلاج الطبيعي والرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الطبية المساندة.