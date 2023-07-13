أبكى رجل قام بتقديم وصية مؤثرة لزوج ابنته يوم زفافها، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما بها من معاني عظيمة تبرهن لنا أن الأبناء دومًا قطع من أجساد آبائهم مهما طال بهم العمر .

جاء الرجل الذي امتزجت فرحته برؤية ابنته عروس مع حقيقة أن العمر مر بهم وأصبحت على دربٍ جديد تسير عليه رفقة زوجها، وهو يبكي ويطلب من زوج ابنته أن يحافظ عليها وألا يبكيها بكلمات تتبعها دموع الفقد وفرحة زواج ابنته ورؤيتها عروس .

وظهر الرجل وهو يبكي متأثرًا ويوصي زوج ابنته العروس في ليلة زفافها قائلاً له :” ابنتي الغالية لك، إذا تغير قلبك يومًا ولم تعد تحبها أرجوك لا تؤذيها فقط ارجعها إليّ وأعطني إياها “، ليرد الزوج :” حسنًا لن يحدث ذلك .”

وأبكت كلمات الرجل التي عبّرت عن مدى حب الآباء لأبنائهم وخوفهم عليهم دومًا من تقلبات الحياة حتى عندما يغادرون منازلهم التي احتضنتهم لسنوات عدة، الحاضرين وظهروا جميعًا وهم يبكون .