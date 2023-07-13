أثار مطعم متخصص بإعداد المنسف في الأردن، جدلاً واسعاً بعد إعلانه عن تقديم خدمة النوم بعد تناول طبق المنسف في المطعم.

وقال ابن مالك المطعم” إن الفكرة جاءت بشكل من الطرافة والدعابة، غير أنها لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف ” عادة الزبائن يشعرون بالتعب والنعاس بعد تناول المنسف، مما أعطاهم الفكرة لتنفيذ هذه الخدمة وطرحها”.

وأكد أن المطعم يختص بإعداد المنسف البلدي، بطريقته الأصيلة للسياح والراغبين بتجربة منسف أردني بلدي اصيل، كون المنسف أصبح يعبر عن الهوية الأردنية.