كشف مواطن يدعى بندر الضعيفي من حائل، عن قصة عمله في مجال المحاماة والتجارة في نفس الوقت.

وقال الضعيفي خلال لقاء له على قناة العربية: إنه بدأ العمل في سوق حائل منذ عدة سنوات مع والده، وفي نفس الوقت كان يدرس ثم تخرج من الجامعة، وكان يحب دراسته ويحب العلم والقانون.

وأوضح أنه الآن يمارس عمله في السوق يوميًّا بعد صلاة الفجر، وبعدما ينتهي عمله في السوق، يمارس عمله محاميًا، ويترافع عن موكليه.