ظهرت بعض التطبيقات الخطيرة علي جوجل كروم، والتي حذر منها خبراء الأمن السيبراني، مؤكدين أن من شأنها أن تسرق البطاقات الائتمانية الخاصة بالمستخدمين.

وتم التحذير من هذه التطبيقات الخطيرة مؤخرا على مدونة Kaspersky حيث جاء فيها: أن هذه التطبيقات الضارة تم تنزيلها أكثر من تسعة ملايين مرة، وتم تنزيل هذه المكونات الإضافية إجمالا نحو 87 مليون مرة.

وتم اكتشاف ذلك الأمر من خلال الباحث في الأمن السيبراني فلاديمير بالانت، الذي لاحظ إضافة متصفح يسمى PDF Toolbox، وكان قلقا بشأنه.

وبعد البحث والتحقيق اكتشف ٣٤ إضافة، من شأنها تدمير أجهزة مستخدمي جوجل كروم.

وظهرت تلك الإضافات في ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، ومن ذلك الحين قامت جوجل بإزالة كل تلك الإضافات.

ونذكر لكم هذه الإضافات الضارة المراد حذفها في حالة وجدتها علي هاتفك:

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