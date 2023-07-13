في مشهد مُحزن تقشعر له الأبدان، ظهر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عز الشيباني، وهو يجلس أمام قبر والدته يبشرها أنه سيتزوج.

عز الشيباني الذي أبكى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر وهو يبكي أمام قبر والدته حاملاً البشت ويخبرها أنه سيصبح عريس .

وجاء الشيباني من أمام قبر والدته قائلاً:” احضرت البشت وبدي قول لك ولدك عريس واللي اختارتيها أنتِ، واللي تحبيها أنتِ وتحبك، والله ما ألقى أحسن من اختيارك يا أمه .”

وواصل حديثه والدموع تسري في عينيه:” ما فرحتك وأنتِ عايشة، لكن أعرف إنك فرحانه بمكانك الله يجعل الفرحة تجري في حضنك بجناتك، ما أدري هذي دموع الفرح ولا دموع الحزن، الله يرحمك.”

واختتم حديثه بتقديم نصيحة للشبان التي ما زالت أمهاتهم على قيد الحياة قائلاً:” فرحوا أمهاتكم ما دام عايشين”.