انتشرت في الآونة الأخيرة السيارات الكهربائية بشكل كبير وعلي نطاق واسع، ويفضل الكثير من سائقي السيارات استخدامها، لأنها لا تنتج عوادم، وكذلك تحافظ علي البيئة.

وعلي عكس السيارات الأخري المتعارف عليها، التي تعمل بالوقود المحترق، فإن السيارات الكهربائية تعتمد اعتمادا عليا علي بطارية السيارة، لذلك يجب الحفاظ عليها وخاصة في فصل الصيف.

نجد أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلي تلف تلك البطاريات، لذلك يفضل عند ركن السيارة أن تكون في الظل حتي لا تتعرض لارتفاع في درجة حرارتها.

يجب أيضا شحن البطارية بنسبة ٨٠٪ فقط، لأنها ان وصلت إلي مستوي أعلي من الشحن يؤدي ذلك إلي تلف البطارية.

محاولة الابتعاد عن استخدام شاحن السيارة السريع، الذي يعمل بجهد أعلي، فمن شأنه أن يؤدي إلي تآكل البطارية.