أكد الفريق الطبي المسؤل عن فصل التوائم السيامية بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، أن حالة التوأم السيامي بسام مستقرة، وذلك بعد مرور أسبوع من فصله.

وأضاف الربيعة أن جميع المؤشرات الحيوية الخاصة بالتوأم مستقرة، ويتوقع الفريق الطبي خروج بسام من وحدة العناية المركزة إلي جناح الأطفال اليوم للبدء في عمليه التأهيل.

وبين أن التوأم “إحسان” انتقل إلى جواب ربه يوم أمس كما كان متوقعا، نظرا لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها، بالإضافة إلى عدم تخلق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء، مؤكدا أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي الطفل.

يذكر أن هذه العملية تُعد رقم 58 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.