أعلن نادي الرائد عن التعاقد رسميًا مع لاعب فريق الوحدة حمد الجيزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الرائد خلال بيان رسمي اليوم الخميس، أن اللاعب تواجد في معسكر الفريق المقام في تركيا.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الوحدة في موسم 2020/2021 لمدة 3 مواسم.

والجدير بالذكر أن بداياته اللاعب كانت مع نادي الرياض و انتقل إلى نادي الشباب في عام 2014 و أعاره الشباب إلى نادي الفيصلي لمدة سنة في عام 2015، ومن ثم انتقل إلى نادي القادسية عام 2017 و انتقل إلى نادي هجر في عام 2018 .