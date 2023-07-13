أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم تأجيل جلسة محاكمة البلوجر سلمي الشيمي ؛ وذلك لإتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو مخلة تتنافي مع قيم مجتمعنا المصري لجلسة 7 سبتمبر المقبل .

وقررت محكمة الجنح الاقتصادية بمجمع محاكم منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وإلغاء حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة تِقدر ب100 ألف جنيه ، كما قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في القضية رقم 188 لسنة 2023، والمتهمة بها البلوجر سلمى الشيمي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام ، حيث نشرت صورًا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يوتيوب، تيك توك ، انستجرام باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها، وهي تظهر فيها بملابس فاضحة وترقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو المبين بالتحقيقات.

والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على البلوجر وعارضة الأزياء الشهيرة، وذلك حال عودتها إلى البلاد، وتم عرضها على جهات التحقيق التي أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنائية، والتي قضت بحبسها لمدة سنتين وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه، حيث استأنفت المتهمة على الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.