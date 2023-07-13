أشعلت الفنانة المصرية حنان شوقي حالة واسعة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها، بعد سلسلة من التصريحات التي أدلت بها .

وقالت حنان شوقي في حوار لها على برنامج «قعدة ستات»، الذي تقدمه الإعلامية المصرية مروة صبري:” الحكاية بين الراجل والست حرب، ودي بعيدة كل البعد عن الحب الحقيقي، وأنا يا ريت أبقى في قصة حب.”

وأضافت:” الست بـ100 راجل، ولازم تعامل جوزها زي ابنها تحميه، وتلبسه وتحطله برفان وتقص ضوافره، وتلمع له حذاؤه وتلبسه الشراب، وهو يعمل لها كدا برضه، وأنا لما بحب بعمل كدا’.

وكانت حنان شوقي أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل من قبل، عندما أشارت إلى أنها تقدس الزواج بشدة، خاصة وأنه يحمل صفات أسماء الله الحسنى على حد تعبيرها، منوهة بأنها إذا لم تشعر بحالة الحب في حياتها الواقعية فهي تفضل عدم الزواج أو الدخول في علاقة حب.