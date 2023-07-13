كشف لاعب توتنهام الأسبق والمنتخب الإنجليزي، ديلي آلي، عن وقائع صادمة حدثت له عندما كان طفلا صغيرا.

وقال اللاعب إن والدته كانت مدمنة كحول وأن صديقها كان يتحرش به عندما كان بعمر 6 سنوات، مشيرا إلى أنه عاش بعد ذلك مع والدهفي إفريقيا يتعليم الالتزام والانضباط.

ولفت إلى أنه بدأ في التدخين بعمر 7 سنوات، وفي الثامنة بدأت بتجارة المخدرات، وعندما بلغ 11 عاما تم تهديده بالقتل، ثم تبنوه أشخاص رائعين ساعدوه كثيرًا.

وأكد أنه أدمن الحبوب المنومة، لكنه تعافى مؤخرًا بعد أن أمضيت 6 أسابيع في مصحة بأمريكا، مشيرا إلى أن أتعس لحظة بالنسبة له عندما كان جوزيه مورينيو مدربًا لتوتنهام، حيث قال له الأخير أنه لن يسمح له بالمشاركة، الأمر الذي جعله يفكر بالاعتزال.