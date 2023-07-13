في موقف إنساني رائع، قام رجل أعمال بتكفل زواج مشهور سناب شات ” أبو الفدا” بشكل كامل، وذلك بشرط أن يختار الزوجة في أسرع وقت.

علي العيسى المعروف “بأبو الفدا” من مواليد محافظة الأحساء، أحد مشاهير السناب شات الذي اشتهر بشكل قوي وسريع بمقاطعه الكوميدية مع أصحابه وتجارته الخاصة المختلفه سواء بيع العصائر أو بيع الفواكه والحطب، ظهر وهو في قمة سعادته بعدما تكفل بزواجه رجل الأعمال.

وجاء الرجل الكريم الشيخ باسم الغدير وهو يقول لأبو الفدا :” بتكفل بزواجك بس اختار واحدة بنت حلال لنعقد القران، عاجلاً تتزوج .”

ولقى المقطع العفوي تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء من بينهم تعليق لشخص يقول :” يا زين اللي يساعد الناس على الزواج “، بينما قالت أخرى:” الله يجيب هالرجل الأعمال بحياتي .”