أعلنت أمانة المنطقة الشرقية البدء في أعمال صيانة وتحسين طريق الظهران الجبيل الرئيسي.

وأضافت أن ذلك سيكون ابتداءا من يوم الإثنين المقبل ما يتطلب الإغلاق المؤقت للطريق، حيث سيتم البدء بأعمال الصيانة في طريق الظهران الجبيل الرئيسي، وذلك باتجاه الجبيل من مجمع الكباري في الظهران، وحتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز.

وأبانت الأمانة أن العمل سيكون على مقسم على مرحلتين، الأولى ابتداءاً من مجمع كباري الظهران حتى تقاطع طريق الرياض بطول 5.5 كيلو متر، فيما سيكون العمل بإغلاق جزئي على مسارين وإتاحة الحركة على مسارين.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية تكون ابتداءًا من تقاطع طريق الرياض حتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز بطول 4.5 كيلو متر حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي على مسارين وإتاحة الحركة على مسارين، وسيتم إغلاق المخارج والمداخل على الطريق حسب حاجة العمل.

وأكدت حرصها لتطوير الخدمات المقدمة، وتحسين جودة آداء الطرق وتقديم أفضل الخدمات لسُكان وزوار المنطقة، مهيبة بسالكي الطريق بأخذ الحيطة والحذر واستخدام الطرق البديلة فترة الأعمال.

يذكر أن ذلك يأتي إمتداداً لجهود الأمانة في تحسين أداء الطرق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وصولاً لتحقيق أهداف جودة الحياة بالمنطقة.