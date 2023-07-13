وقع نادي الأهلي مع الشركة السعودية للقهوة عبر علامتها التجارية “جازين” اتفاقية رعاية لمدة ثلاث سنوات تمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2025 – 2026.

وتم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق خليفة ومدير إدارة التسويق في الشركة للقهوة الأستاذ محمد زيني.

وأعرب خليفة عن سعادته للتوقيع مع شركة القهوة عبر علامتها “جازين” قائلا: “نرحب بالشريك الجديد الذي انضم إلى ركب شركاتنا الذين نفخر ونتعز بشراكاتنا معهم”.

وأكد خليفة حرص مجلس الإدارة على تفعيل الجانب الاستثماري من خلال التوقيع مع الشركات الرائدة والتي تليق بمكانه وجماهيره.

من جانبه رحب زيني بالشراكة الجديدة مع النادي قائلا: “نفخر بتوقيع اتفاقية الرعاية مع النادي وتقديم الدعم لهذه الأيقونة الوطنية”.