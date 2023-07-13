تمكنت كوادر وطنية من صناعة الأطراف الصناعية والأجزاء التعويضية باستخدام الصناعة الرقمية.

وتعمل الكوادر في مصنع بجدة، ويعد هذا المصنع أول مصنع لصناعة الأطراف الصناعية بأيدِِ وطنية بالمملكة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وقال هاشم الزين، الرئيس التنفيذي لأول مصنع أطراف صناعية، أن المصنع يعمل على حل مشاكل ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالأطراف.

وأكد أنهم يتميزون في المصنع بسرعة الاستجابة والتكيف مع احتياجات مقدمي الخدمة، فيما أشاد أحد المستفيدين من منتجات المصنع، وسام النصار” أن نجله أمير كانت لديه مشكلة في الرأس تطلب منهم أن يجلبوا خوذة له، مضيفا أن المصنع صنع بالفعل الخوذة، وتحسنت حالة الطفل.