قال الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم المسبب الأول والأعلى نسبياً في الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح النمر أن أكثر الأمراض المنتشرة في المملكة حالياً هل أمراض القلب وارتفاع الكولسترول، حيث يصل نسبة مرضى ارتفاع الكوليسترول من 35 إلى 40% قبل عشرين عاماً.

وأشار النمر أن نسبة الإصابة بأمراض السكري ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، كما بدأ الأطفال في المدارس يعانون من زيادة الوزن بنسبة بلغت من 25 إلى 38%، نتيجة تناول الحلويات.

وأضاف النمر أن أعلي نسبة مرضي بعد الكوليسترول هو مرضي الضغط ووصل نسبتهم 30%، ويلي الضغط التدخين وعدم ممارسة الرياضة والسكر.

وأردف النمر أنه من الضرورى زيادة الوعي الصحي والتقليل من تناول السكريات، حفاظا على الصحة.