شهد برلمان كوسوفو مشاجرة عنيفة بين النواب.

وسكب نائب معارض الماء على رئيس الوزراء، البين كورتي، وعضو آخر كان بالقرب منه.

واندلع الشجار العنيف بين نواب بالإيدى وحاول آخرين فك الاشتباك بينهم، ثم وضعوا صورة لرئيس الوزراء يبدو فيها أنفه كـ «بينوكيو».