انضم منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، فيما تضم المجموعة الثانية منتخب السنغال، منتخب الكونغو الديمقراطية، ومنتخب موريتانيا، ومنتخب توجو، ومنتخب السودان، منتخب جنوب السودان.

وكما ضمت المجموعة الثالثة تضم منتخب نيجيريا، ومنتخب جنوب إفريقيا، ومنتخب بينين، ومنتخب زيمبابوي، ومنتخب رواندا، ومنتخب ليسوتو، في حين المجموعة الرابعة منتخب الكاميرون، ومنتخب الرأس الأخضر، ومنتخب أنجولا، ومنتخب ليبيا، ومنتخب إيسواتيني، ومنتخب موريشيوس.

وشملت المجموعة الخامسة منتخب المغرب، ومنتخب زامبيا، ومنتخب الكونغو، ومنتخب تنزانيا، ومنتخب النيجر، ومنتخب إريتريا، في حين تضم المجموعة السادسة منتخب كوت ديفوار، ومنتخب الجابون، ومنتخب كينيا، ومنتخب جامبيا، ومنتخب بوروندي، ومنتخب سيشيل، في حين شملت المجموعة السابعة منتخب الجزائر، ومنتخب غينيا، ومنتخب أوغندا، ومنتخب موزمبيق، ومنتخب بوتسوانا، ومنتخب الصومال.

كما ضمت المجموعة الثامنة منتخب تونس، ومنتخب غينيا الإستوائية، ومنتخب ناميبيا، ومنتخب ملاوي، ومنتخب ليبيريا، ومنتخب ساوتومي وبرينسيب، في حين ضمت المجموعة التاسعة منتخب مالي، ومنتخب غانا، ومنتخب مدغشقر، ومنتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، ومنتخب جرز القمر، ومنتخب تشاد.