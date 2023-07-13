جذبت إطلالة ‎الأميرة رجوة الحسين الأنظار، حيث اعتمدت فيها على لمسات الجينز الأزرق البسيط، وذلك في أول ظهور رسمي لها مع العائلة المالكة الأردنية.

ولفتت الأميرة رجوة الأنظار بظهورها الأول في صورة جماعية مع الأسرة الأردنية المالكة، خلال مشاركتها في ملتقى صن فالي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية.

وظهرت الأميرة رجوة مع العائلة بفستان من الجينز بتوقيع دار أزياء Alaia وجاء الإطلالة بتصميم Hooded Denim Bodysuit، ونسقته مع تنورة متوسطة الطول يتوسطها حزام باللون الأسود منح الإطلالة لمسات ناعمة وبدت كأنها فستان متكامل.

كما نسقت الأميرة رجوة إطلالتها بحقيبة يد ناعمة من ديور باللون الأسود تماشت مع لون الحزام وحذاء رياضي باللون الأبيض.