استحوذ تحالف بقيادة رجلي الأعمال محمد الضبعان وفيصل الوابل على مشروع مخطط “الجوهرة” في الرياض.

وتمت الصفقة عبر تأسيس صندوقين تحت إدارة شركة “الأهلي كابيتال” بقيمة تناهز 5 مليارات ريال، لإكمال تطوير المشروع الذي تبلغ مساحته المخطط 1.5 مليون متر مربع.

ويقع شمال العاصمة الرياض، بجوار حي الرائد على تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق العروبة.

وقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتنفيذ التصاميم الجديدة للمشروع، بما يتوافق مع الخطة التطويرية الشاملة للعاصمة.

ويذكر أن مشروع “الجوهرة” أُطلق في يونيو 2020، وأُعلن عن بدء الأعمال الإنشائية في سبتمبر من العام نفسه، لتتوقف بعدها عملية التطوير، قبل أن تصدر صكوك.