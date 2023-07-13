شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قيام الثنائي سلمان الفرج ومتعب المفرج بأداء برنامجهما التأهيلي.

وأدى الفرج والمفرج تدريبات بدنية ولياقية ضمن برنامجيهما التأهليين بعد تعافيهما من إصابتين أبعدتهما فترة طويلة عن فريقهما.

وكان الفرج قد عانى من إصابة في عظمة الساق تعرض لها في مباراة فريقه أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أواخر أبريل الماضي، كما أجرى المفرج عملية جراحية للرباط الصليبي للركبة في مايو 2022، تلاها عملية تنظيف الغضروف للركبة في فبراير الماضي .

يذكرأن بقية اللاعبين وصلون تدريباتهم الاعتيادية ضمن برنامج التحضيرات خلال المعسكر الجاري في النمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد.