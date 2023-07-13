كشف الفنان الكبير محمد هنيدي، حقيقة ما يشاع حول وجود علاقة عاطفية بينه وبين بنت من دولة كينيا، مؤكداً أنه لم يسافر كينيا في وقت سابق نهائياً.

وقال هنيدي خلال حواره مع الإعلامية أسما أبراهيم ببرنامج حبر سري المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، “حد يروح كينيا في الحر ده”.

وأكد هنيدي خلال حواره أنه يجزم أن ما يقال عن وجود علاقة له بفتاة كينية هي شائعة وليست حقيقة، حيث إنه لم يسافر لكينيا في رحلة سابقة، موضحا أن الحب لا يعرف جنسية ولن يخاف لو كان هناك علاقة له بفتاة كينية.

وسخر هنيدي ما يقال عن علاقته بفتاة من كينيا، وقال ساخرًا: “كانت علاقة وانتهت بشكل مأساوي.. اليوم اللي كنت هقرأ فيه الفاتحة”.