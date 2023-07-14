أقام عدد من موظفي “تويتر” الذين تم تسريحهم بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة، دعوى قضائية ضد الشركة، قائلين أنها رفضت دفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة.

ورفعت كورتني ماكميليان التي أشرفت على برامج مزايا الموظفين في “تويتر” قبل تسريحها في يناير، الدعوى الجماعية في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية.

وذكرت ماكميليان، إنه بموجب خطة إنهاء الخدمة التي أقرها “تويتر” في عام 2019، وُعد معظم العمال بشهرين من أجرهم الأساسي، بالإضافة إلى أجر أسبوع واحد لكل سنة كاملة من الخدمة إذا تم تسريحهم.

وتضمنت الدعوى أن كبار الموظفين المسرحين مثل ماكميليان يستحقون ستة أشهر من الأجر الأساسي، لكن “تويتر” لم تمنحهم سوى شهر واحد على الأكثر من تعويضات نهاية الخدمة، ولم يتوصل الكثيرون منهم لأي تعويضات أخرى.

وكانت “تويتر” استغنت عن أكثر من نصف قوتها العاملة كإجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي؛ حيث تتهم الدعوى كلا من “تويتر” وماسك بانتهاك قانون اتحادي ينظم خطط مزايا الموظفين.