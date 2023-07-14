أصدرت شركة “أبل” الأمريكية، تحديثًا لاستجابة أمنية سريعة، يسعى إلى إحداث إصلاحات أمنية نصحت بها الشركة المستخدمين كافة؛ حيث يطلق على التحديث الجديد في “أبل”iOS 16.5.1 (c).

وأفادت الشركة إن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية وينصح أن ينجزه كل المستخدمين، فيما لم توضح ما هي المشكلات الأمنية التي يعالجها التحديث الجديد.

وكانت “أبل” قد أطلقت هذا التحديث، الاثنين، لكن سرعان ما سحبته بعدما اكتشفت أنه يسبب مشكلات في متصفح “سفاري” إذ لم يعد يدعم مواقع مثل “فيسبوك “و”إنستغرام”؛ حيث جرى حل المشكلة التقنية.