توفيت أسرة كاملة بمصر في حريق تبين لاحقا أنه نتج عن ماس بشاحن هاتف جوال.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، اخطارًا باندلاع حريق في شقة سكنية، وبانتقال أجهزة الدفاع المدني وإخماد الحريق تبين وفاة صاحب الشقة وزوجته في الحريق، بينما تم نقل طفليهما للمستشفى، لكنهما توفيا فيما بعد.

واتضح أن شاب من أقارب الأسرة كان متواجدا وقت الحريق فقفز من الطابق الثالث وسقط في الطابق الثاني ليصاب بكسور وجروح ويتلقى العلاج بالمستشفى، وأيضا أصيبت طفلة من أقارب الأسرة في الحريق.

وكانت الأسرة تستعد صباح نشوب الحريق للسفر إلى الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، فيما كشف تقرير المعمل الجنائي خلال تحقيقات النيابة أن الحريق نشب بسبب ماس من شاحن الهاتف الجوال لصاحب الشقة والذي كان قد تركه موصولا بالتيار الكهربائي خلال النوم.