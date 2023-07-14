كشف نادي الشباب، أمس الخميس، عن القوائم الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارته.

وشملت النتائج قبول اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قائمتي خالد آل ثنيان، وناصر الكنعاني، واستبعاد قائمة محمد المنجم وفقًا للمادة «4-27»، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وتتضمن المادة «27-4» التي استبعدت بها قائمة المنجم على: “تستبعد القائمة المرشحة التي يستبعد رئيسها أو أدى استبعاد أي من أعضائها إلى الإخلال بشروط الترشح، أو إلى نقص النصاب القانوني المكون لمجلس الإدارة المشار إليه في الفقرة(1) من المادة 25”.