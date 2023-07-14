كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وينبع.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أول الحلول (الرياض)، مستشار وظيفي أول (الرياض)، مدير هندسة بيانات تقنية المعلومات (الرياض)، أخصائي الدعم الفني لتقنية المعلومات (الرياض)، مبرمج (الرياض)، مهندس ضمان الجودة (الرياض)، أخصائي أول تخطيط أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مهندس المناقصات والدعم الفني (الرياض)، محاسب عام (الرياض)، محاسب/ حسابات المدفوعات (الرياض)، مدير مشروع (ينبع)، مراجع داخلي (الرياض)، مهندس مبيعات أول (الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 13 يوليو 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار هنا