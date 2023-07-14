كشفت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول المنصات والمحاكاة الافتراضية، أخصائي أول التطوير، مدير التسويق الرقمي والمشاريع الخاصة، مساعد مدير/ البنية التحتية لتقنية المعلومات، مساعد إداري.

وتتضمن الوظائف: مساعد مدير البناء، مدير إدارة المشاريع، مدير مخطط جدة الرئيسي، مدير أول التطوير/ مشاريع تطوير البرمجيات، أخصائي عمليات ما بعد البيع، مدير إستراتيجية المبيعات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 13 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة روشن العقارية من هنا